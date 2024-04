Daniele Ventimiglia (Lega): “Campo da calcio a Verezzo dimenticati dall’amministrazione Biancheri"

Il capogruppo in consiglio comunale a Sanremo e candidato della Lega Daniele Ventimiglia a sostegno di Gianni Rolando sindaco interviene sulla situazione indecorosa in cui versa il campetto di calcio nella frazione di Verezzo.

“È inaccettabile che, nonostante le sollecitazioni e le richieste da parte della comunità locale, l'Amministrazione Biancheri abbia trascurato questi importanti spazi ricreativi per così tanto tempo, lasciandoli in totale stato di abbandono e degrado – afferma Ventimiglia -. Il campetto di calcio, con i giochi per bambini e lo spogliatoio sono completamente chiusi da anni, impraticabili e rappresentano l’emblema tangibile della mancanza di attenzione e investimenti da parte dell'attuale Amministrazione. È vergognoso che, nonostante il tempo trascorso, non siano stati compiuti sforzi concreti per ripristinare e restituire questi luoghi alla cittadinanza.

Ritengo che sia fondamentale agire immediatamente con opere di recupero e riqualificazione per riportare in vita questi spazi – prosegue -, garantendo così ai bambini di Verezzo la possibilità di godere di aree dedicate allo sport e al divertimento, migliorando la loro qualità della vita. È nostro dovere assicurare che i giovani possano crescere in un ambiente sano e stimolante, dove abbiano accesso a opportunità di svago e socializzazione e questa Amministrazione non lo sta facendo.

Il tema sarà oggetto di interrogazione all'ultimo consiglio comunale della legislatura, che si terrà il prossimo martedì 30 aprile. Come rappresentante della Lega – conclude Daniele Ventimiglia -, sarò vigile e determinato nel garantire che le istanze dei cittadini vengano ascoltate e che vengano adottate misure concrete per risolvere questa e altre criticità”.