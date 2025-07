Sanremo: 30enne trovata morta stamattina in strada Mulattiera Peiranze, indagini dei Carabinieri

Una donna di 30 anni, F.C. residente a Ventimiglia, è stata trovata senza vita questa mattina intorno alle 5 di fronte ad un cancello di strada Mulattiera Peiranze a Sanremo.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza ma, purtroppo, per la donna non c’era più nulla da fare. Sono i Carabinieri di Sanremo a svolgere le indagini del caso, per capire le ragioni del decesso della donna.

Non viene esclusa nessuna ipotesi anche se, al momento non ci sono notizie precise in merito. La donna era seduta davanti al cancello, riversa a terra. Verrà disposta l'autopsia sul corpo per capire i motivi del decesso.