La chirurgia estetica, sempre più richiesta in Italia e nel mondo, è una branca della chirurgia plastica che si occupa del miglioramento dell’aspetto fisico del paziente. Ma chirurgia estetica, di cosa si occupa davvero? Questo articolo nasce per rispondere a questa domanda in modo chiaro, utile e professionale.

Cos'è la chirurgia estetica

La chirurgia estetica ha lo scopo di modificare o migliorare alcune parti del corpo che, pur essendo sane, non soddisfano pienamente il desiderio del paziente in termini di armonia, proporzione o giovinezza. Si tratta di una scelta personale, spesso dettata dal bisogno di aumentare l'autostima, migliorare l'immagine di sé o correggere piccoli inestetismi congeniti o acquisiti nel tempo.

A differenza della chirurgia plastica ricostruttiva, che ha lo scopo di riparare danni funzionali o deformità causate da malattie, incidenti o malformazioni, la chirurgia estetica si concentra esclusivamente sul miglioramento dell’aspetto.

Di cosa si occupa la chirurgia estetica: principali trattamenti

Tra gli interventi di chirurgia estetica più richiesti troviamo:

Rinoplastica : modellamento del naso per migliorare il profilo facciale

: modellamento del naso per migliorare il profilo facciale Blefaroplastica : rimozione della pelle in eccesso dalle palpebre per ringiovanire lo sguardo

: rimozione della pelle in eccesso dalle palpebre per ringiovanire lo sguardo Mastoplastica additiva o riduttiva : aumento o riduzione del volume del seno

: aumento o riduzione del volume del seno Addominoplastica : rimodellamento della parete addominale

: rimodellamento della parete addominale Liposuzione e liposcultura : eliminazione dei depositi adiposi localizzati

: eliminazione dei depositi adiposi localizzati Lifting facciale: distensione della pelle del viso per ridurre i segni del tempo

Tutti questi interventi sono personalizzabili, e devono essere eseguiti solo da medici specialisti in chirurgia plastica estetica, per garantire sicurezza, risultati naturali e duraturi.

Chi può richiedere un intervento di chirurgia estetica?

Uomini e donne di qualsiasi età possono rivolgersi a uno specialista in chirurgia estetica. È però fondamentale effettuare una visita preliminare per valutare le condizioni cliniche generali, comprendere le aspettative del paziente e proporre il percorso più adatto.

Un bravo chirurgo estetico non si limita a eseguire un intervento: ascolta, consiglia e accompagna il paziente con trasparenza e competenza.

