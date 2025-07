Cantieri eterni, strade pericolose e zero ristori: la dura accusa di Fratelli d’Italia alla giunta di Sanremo

“La realtà di Sanremo non è quella idilliaca dipinta dalla giunta Mager ma presenta una serie di criticità urgenti e irrisolte riguardo lo stato dei lavori pubblici soprattutto in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria che incide direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini”. E' quanto hanno denunciato i consiglieri di Fratelli d'Italia, Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, durante il consiglio comunale di ieri sera.

“Il caso più eclatante è il cantiere di Piazza Eroi che continua a causare grandissimi disagi per i commercianti e per l'intera cittadinanza – hanno spiegato i consiglieri - Ad oggi, non solo mancano tempistiche certe per la conclusione dei lavori a causa di problemi con l'impresa appaltatrice, ma si registra anche la totale assenza di ristori per le attività commerciali colpite: inoltre le motivazioni addotte in merito all'eliminazione della fontana nella variante del progetto non ci hanno convinto e crediamo sia una scelta politica che l'amministrazione non ha avuto il coraggio di ammettere".

Altri sono i punti dolenti sollevati dai consiglieri di Fratelli d'Italia: “Il grave stato di degrado del cantiere del Palazzetto dello Sport fermo da due anni, la variante del progetto del Nuovo Porto che auspichiamo tenga finalmente in considerazione le richieste e le esigenze di tutte le realtà nonché l'attuale sistema di svincoli a rotonda previsto nel progetto dell'Aurelia bis”.

Infine, uno dei punti più importanti è quello della manutenzione ordinaria e straordinaria di asfalti e marciapiedi: "A Sanremo, i marciapiedi e gli asfalti sono in condizioni disastrose praticamente in tutta la città – hanno detto Consiglio e Balestra – E' necessario un piano asfalti e marciapiedi strutturato, programmatico ed organico, in netta contrapposizione agli attuali interventi a macchia di leopardo per tappare qualche buco. Gli esempi più eclatanti sono l'asfalto nuovo in Strada Tre Ponti che si sgretola, causando la caduta di motorini e i marciapiedi di fronte a Santa Tecla, in Via Nobel e in salita san Bernardo che sono in condizioni pietose. Per non parlare delle condizioni dell'asfalto in zona Tinasso che rendono difficile l'accesso alle proprie abitazioni da parte dei cittadini. Altro passaggio importante è la totale assenza di un arredo urbano degno di una delle città più importanti d’Italia".

Al termine del consiglio comunale, il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia ha presentato diversi ordini del giorno, alcuni dei quali sottoscritti da tutta la minoranza. Tali proposte sono state tutte bocciate dall'amministrazione, ricevendo voto favorevole esclusivamente dai gruppi di minoranza.