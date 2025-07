Esce "Good Luck Day and Night", la nuova canzone portafortuna del musicista sanremese Ferdinando Mongelli

Dopo aver composto l'anno scorso "Sanremo sogni ed emozioni", la canzone proposta come inno di Sanremo che aveva ricevuto tantissimi consensi positivi, il musicista sanremese Ferdinando Mongelli cambia genere musicale e si dedica alla musica pop-dance con il suo nuovo progetto 'Funkynando'. "Ora voglio portare fortuna con la mia nuova canzone 'Good Luck Day and Night'", afferma Mongelli.

Il testo, riassunto e tradotto di seguito, è chiaro nel suo intento: “Questa è la canzone della fortuna. Canta la canzone della fortuna. Condividi la canzone della fortuna. Se vuoi anche tu la fortuna. Buona fortuna giorno e notte!”

Come mai questo passaggio dalla musica leggera classica di 'Sanremo sogni ed emozioni' alla musica pop-dance? "Molti mi hanno conosciuto solo recentemente come musicista grazie a quel brano, ma in realtà io scrivo e produco musica da una vita nel mio storico studio di registrazione situato a Sanremo. Sono nato musicalmente suonando la classica, passando poi dal rock, dal pop moderno, dal funk e dalla dance. Amo suonare tutti i generi musicali non ne ho uno preferito".



Come mai in lingua inglese? "Penso che in questo brano mantenga più fascino nella sonorità vocale, ma anche per provare a raggiungere un audience più vasta in tutto il mondo grazie alla distribuzione in tutti i mercati digitali. Ma ad ogni modo non disdegno affatto la nostra bella lingua italiana! Infatti nel mio progetto musicale 'Funkynando' che comprende attualmente cinque brani, tre sono cantati in italiano. Colgo l'occasione per ricordare il sito web ufficiale all'indirizzo www.funkynando.com dove sarà possibile ascoltarli tutti gratuitamente".