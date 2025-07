Approvato il Disegno di Legge sulle infrastrutture: la soddisfazione del Senatore sanremese Gianni Berrino

"Grande soddisfazione per l'approvazione definitiva al Senato del disegno di legge infrastrutture. Si tratta di un provvedimento atteso da tempo, che rappresenta un passaggio fondamentale per il rilancio e la modernizzazione delle reti infrastrutturali italiane". Lo ha dichiarato il Senatore sanremese di Fratelli d'Italia, Gianni Berrino.

La nuova legge introduce misure concrete per semplificare le procedure, accelerare i cantieri strategici, garantire maggiore trasparenza negli appalti e favorire l'integrazione tra mobilità sostenibile, logistica e digitalizzazione. "È una riforma che guarda al futuro- prosegue Berrino - alle esigenze di cittadini e imprese, con una visione ampia e strutturale. Ringraziamo il Governo, tutto il Parlamento e in particolare il ministero delle infrastrutture per l'impegno e il dialogo costante con tutti gli attori coinvolti. Ora sarà fondamentale passare rapidamente alla fase attuativa, affinché i benefici della legge si traducano in opere reali, sviluppo territoriale e competitività per l'intero Paese".

"Nel 2022 - termina il senatore matuziano - ci siamo assunti una responsabilità con i cittadini e come promesso e sottoscritto siamo pronti a fare la nostra parte, ed i fatti dimostrano che stiamo mantenendo la parola data".