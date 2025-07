Back to School con un occhio al risparmio e all’ambiente

Con l’estate che avanza c’è un pensiero che inizia lentamente a farsi strada nelle famiglie: il ritorno a scuola. Con lui le corse dell’ultimo minuto, le liste infinite di materiali e la spesa che , si sa, a settembre non è mai leggera.

Da Sibilla, però, c’è un modo diverso per affrontare il back to school: più sostenibile, più intelligente, più conveniente.

Riciclare conviene (davvero)

Anche quest’anno tornano le iniziative più amate dai clienti affezionati: Riciclazaino, Riciclastuccio e Riciclaborraccia.

Tre nomi simpatici per un’idea semplice ma geniale: porti in negozio il tuo vecchio zaino, astuccio o borraccia (purché in buone condizioni) e ricevi un buono da spendere subito sull’acquisto di un nuovo prodotto.

Nessuno sconto banale: si tratta di un valore reale, riconosciuto per il gesto virtuoso di non buttare oggetti ancora utilizzabili e dare loro nuova vita. Il tuo contributo diventa parte di un ciclo sostenibile e allo stesso tempo puoi godere di un risparmio.

In un’epoca in cui il consumo consapevole fa la differenza anche un piccolo gesto può generare un impatto positivo: meno rifiuti, meno sprechi, più attenzione all’ambiente.

Libri scolastici? Zero stress

E mentre ci sei, puoi anche prenotare i libri scolastici in tutta tranquillità. Basta portare l’elenco o comunicare la scuola e la classe, sarai avvisato all’arrivo dei materiali. Potrai ritirarli senza code, senza attese, senza caos. Un servizio veloce e preciso che da anni accompagna studenti e famiglie in questo momento cruciale dell’anno.

E c’è di più: se prenoti i libri per la scuola primaria, riceverai in omaggio una penna Legami, mentre se prenoti per le scuole medie o superiori avrai diritto a uno sconto da usare in negozio.

Un pensiero per rendere il ritorno a scuola ancora più piacevole!

Perché scegliere Sibilla?

Perché da Sibilla trovi tutto ciò che serve per la scuola ma anche molto di più.

Prodotti di qualità, attenzione all’ambiente e un team pronto a consigliarti sempre con il sorriso.

Che tu sia uno studente o un genitore, da Sibilla c’è sempre un buon motivo per fermarsi. Ripartire è più facile se sai da dove cominciare, comincia con il piede giusto.