Bordighera: i ciclisti non si fermano mai, gravi rischi per i pedoni alla fine della ciclabile vicino al Kursaal

Una nostra lettrice, Paola, ci scrive per lamentare un pericolo che si registra a Bordighera, nella zona del Kursaal, dove finisce la pista ciclabile:

“Oltre al danno per la perdita di decine di vitali posti auto per turisti e residenti, per realizzare un nuovo piccolo tratto di ciclabile si osservi bene che la stessa esce poi pericolosamente sulla passeggiata dopo il ‘baretto’. Vero è che c'è un segnale di stop per i ciclisti, ma nessuno di loro lo rispetta. Per i pedoni all'uscita del sottopasso della ferrovia, c’è il rischio costante di essere investiti dalle bici che sbucano all'improvviso. Lo stretto passaggio pedonale, diviso da un cordolo giallo dalla ciclabile, passa dal lato monte al lato mare e i pedoni che a un certo punto non lo vedono più (nascosto dietro le auto posteggiate) continuano sul lato monte sul sedime stradale certo a loro rischio e pericolo visto che la carreggiata a doppio senso si è notevolmente ristretta. Non mi pare che la situazione sia migliorabile, per cui non capisco ma mi adeguo".