Un weekend tra narrazione e fotografia: doppio appuntamento con il Ghost Tour Dolceacqua

C’è un filo invisibile che unisce la luce delle lanterne a quella del crepuscolo, la parola allo scatto fotografico. È il filo teso tra racconto e visione che guiderà il prossimo weekend a Dolceacqua, dove venerdì 18 e sabato 19 luglio andranno in scena due appuntamenti speciali firmati Autunnonero.

Venerdì 18 luglio, alle ore 22:00, torna il Ghost Tour Dolceacqua: l’esperienza narrativa immersiva creata dal direttore creativo di Autunnonero Andrea Scibilia, che accompagna il pubblico tra i luoghi più suggestivi del borgo ligure, dal Ponte Vecchio al Castello dei Doria. Un itinerario al lume di lanterna condotto da due storyteller, tra storia, superstizioni e leggende popolari, in cui ogni tappa riporta in vita un frammento del passato. Una delle storie più toccanti è quella dedicata a Lucrezia, giovane donna ribelle, vittima del presunto ius primae noctis imposto dal signore di Dolceacqua Imperiale Doria, detto “Il Tiranno”. La figura di Lucrezia, sospesa tra storia e leggenda, è un simbolo di resistenza femminile contro ogni abuso.



Sabato 19 luglio, alle ore 19:00, sarà invece la volta del Ghost Tour Fotografico, una nuova esperienza targata Autunnonero che unisce il racconto orale alla fotografia. A guidare il pubblico in questo viaggio visivo sarà Raffaella Sottile, fotografa e content creator, che insieme agli Storyteller di Autunnonero accompagnerà i partecipanti lungo il percorso del Ghost Tour, ma con un focus tutto nuovo: catturare l’anima di questi luoghi misteriosi con l’obiettivo alla luce del crepuscolo, guidati da consigli tecnici e compositivi per realizzare scatti emozionanti.

Non serve essere fotografi esperti: basta anche solo uno smartphone e la voglia di guardare il mondo con occhi diversi. Per chi cerca un’esperienza fuori dal comune, capace di fondere narrazione, emozione e creatività, il Ghost Tour Fotografico diventa un vero rito contemporaneo dell’immaginazione.

Due serate da non perdere per chi ama la narrazione folklorica, la fotografia e le atmosfere suggestive che solo un luogo come Dolceacqua sa offrire.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Venerdì 18 luglio – Ghost Tour Dolceacqua

Partenza: ore 22:00

Ritrovo: davanti al Ponte Vecchio

Durata: circa 1h e mezza

Sabato 19 luglio – Ghost Tour Fotografico

Partenza: ore 19:00

Ritrovo: davanti al Ponte Vecchio

Durata: 2h

Per tutti gli eventi la prenotazione è obbligatoria.

Info e prenotazioni:

www.autunnonero.com

info@autunnonero.com

+39 379 1404184 (WhatsApp)

Instagram/Facebook: @autunnonerofest