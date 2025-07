Walter Sorriento: “Per le Rsa piano triennale e tavolo sociosanitario di Regione Liguria a supporto

Le RSA del Ponente e dell’imperiese al centro dell’interrogazione presentata oggi in Consiglio Regionale dal consigliere di Orgoglio Liguria Walter Sorriento.

“Oggi in Consiglio Regionale - ha dichiarato Sorriento - ho presentato un'interrogazione che mette in luce l’impegno di Regione Liguria e dell’assessore Nicolò per il settore sociosanitario della nostra regione. Regione Liguria ha varato un piano triennale che scade il 1° gennaio 2026 di revisione del sistema tariffario applicando una metodologia di determinazione dei costi dei servizi residenziali extra-ospedalieri. Un intervento strutturale che introduce un metodo unico per il calcolo dei costi, valido su tutto il territorio regionale e applicabile non solo alle RSA per anziani, ma anche alle strutture per persone con disabilità”.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare e sostenere le RSA e tutte le iniziative dedicate all’assistenza delle persone fragili, in particolare gli anziani. A questo scopo è stato istituito un tavolo sociosanitario stabile, composto dagli uffici competenti dell’assessorato alla Sanità, dal Dipartimento Salute e Servizi Sociali, dai rappresentanti degli enti gestori delle strutture e dalle organizzazioni sindacali. Questo tavolo ha lavorato in maniera condivisa su metodologia e tariffe, tenendo conto anche dei diversi setting assistenziali. Si passa, ad esempio, da una tariffa giornaliera per le RSA post acuti di circa 113 euro ad una di circa 139 euro al giorno, per le RSA di mantenimento da circa 46 euro al giorno a circa 57 euro al giorno e per le residenze protette da circa 29 euro a circa 51 euro al giorno.

“Come consigliere regionale – termina Sorriento -continuerò a monitorare con attenzione la situazione, sempre a supporto delle RSA presidio fondamentale per il nostro territorio”.