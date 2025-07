Tra giovedì e domenica a Camporosso e Ventimiglia torna la rassegna estiva di incontri tra storia, letteratura e musica

Giovedì prossimo alle 18, al Mulino Lab di Camporosso, nell’ambito della rassegna estiva di sette incontri tra storia, letteratura e musica, si svolge la presentazione di ‘All’ombra del Campanile. Una famiglia sulla porta della parrocchia’ (ed. San Paolo), con don Diego Goso, scrittore e parroco di Grimaldi e delle due Mortola.

Domenica alle 18 al giardino della SPES in corso Limone 63, Roverino, accanto al Palaroja, Ventimiglia ‘A Thousand Miles Away. Storie di migranti e migrazioni in 100 foto’ (ed. Zona), con Beppe Ameglio (Chitarra e canto Carlo Ormea) con letture di M. Lanteri e M. Tandurella.

Sabato 26 tocca a ‘Il Sentiero della Speranza. Storia e attualità della frontiera tra Italia e Francia’ (ed. Infinito), con Enzo Barnabà, scrittore e storico. Domenica 27 ‘L’ultima rivoluzione dei vecchi ribelli’, testo originale con Francesco Scarrone, Elisa Nesta e Julien Cohen Lacassagne. Letture animate e musica.

Domenica 3 agosto ‘Botte da derby. Quello Juventus-Torino 3-1 del 27 ottobre ‘63 finito in rissa’ (ed. Infinito), con Ico Ferrero, ricercatore, appassionato di calcio e veterinario, chitarre del ‘Duo per caso’. Domenica 10 ‘La Notte delle Scimmie’ (ed. Frilli) con Lorenzo Beccati. Un giallo ambientato nella Villa Voronoff di Grimaldi e a Ventimiglia, scritto dallo sceneggiatore di ‘Striscia la Notizia’ che dà voce al Gabibbo.