Roma: ricevuti dal Presidente del Consiglio i tre volontari che hanno trovato domenica mattina il piccolo Allen (Foto)

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Palazzo Chigi insieme al Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano i tre volontari della Protezione civile ligure (gruppo di Pompeiana) Matteo Trecci, Edoardo Campione e Dario Mattiauda che domenica scorsa, 13 luglio, hanno ritrovato il piccolo Allen, scomparso 48 ore prima dal campeggio dove era in vacanza con la famiglia, in frazione Latte a Ventimiglia. Presenti all’incontro anche l’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone e il responsabile del settore regionale Stefano Vergante.

"Siamo grati al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver voluto incontrare i nostri volontari – afferma Giampedrone - che, nell’ambito di un lavoro interforze insieme ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’ordine, con il coordinamento della Prefettura di Imperia, sono riusciti a ritrovare il piccolo Allen. Questi ragazzi sono motivo di grande orgoglio, non solo per la Liguria ma per tutto il Paese. La giornata di oggi è la testimonianza del ruolo fondamentale del volontariato di Protezione civile, che costituisce una ricchezza inestimabile per l’Italia, rendendo più efficace, efficiente e capillare il sistema della Protezione civile, il cui scopo ultimo è salvare vite: i volontari sono le nostre sentinelle a livello territoriale, sempre in contatto con i loro referenti locali e quindi con la Sala Operativa regionale. Matteo, Edoardo e Dario rappresentano le migliaia di volontari che ogni giorno sono impegnati in Liguria per svolgere attività preziose non solo di ricerca, come nel caso di Ventimiglia, ma anche di prevenzione e informazione alla popolazione. A tutti loro va la nostra gratitudine" conclude Giampedrone.