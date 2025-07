Notti d'Estate all'archeologico di Ventimiglia: Il Museo 'Girolamo Rossi' svela la storia sotto le stelle

Dal 1 luglio fino al 31 agosto il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia aprirà le proprie sale espositive con l'orario estivo che prevede aperture serali il venerdì e la domenica dalle 21 alle 23.

In particolare, a partire da domenica 13 luglio, alle 21.15, ritorna rinnovata l'iniziativa “Il Museo al brillar di stelle” con conversazioni e videoproiezioni introduttive a visite guidate a tema, per scoprire in modo diverso aspetti storici e contenuti artistici in maniera più approfondita e attraente. Si inizia con la conversazione curata dal dott. Fabio Piuma dedicata a Dee, imperatrici e matrone, un dialogo con i visitatori sul mondo femminile nell'antichità, attraverso l'analisi di alcuni reperti presenti nella Sezione Archeologica del Museo confrontati con ritratti e sculture esposti nei principali musei del mondo.