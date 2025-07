Sanremo: una giornata dedicata al mare con Famija Sanremasca e Deplasticati, informazioni e lavoro per la pulizia dei porti (Foto)

Quella di ieri è stata una giornata dedicata al ‘Mar Mediterraneo’ e, Famija Sanremasca ed i ‘Deplasticati’ hanno organizzato due eventi dedicati ai giovani ed adulti della città ed ai turisti in vacanza a Sanremo interessati e curiosi di conoscere più a fondo il mondo marino.

Lunedì scorso, ai bagni ‘La Brezza’ in Zona Tre Ponti, la biologa Marina (Console del Mare 2025) Manuela Galli ed il Console Gianni Manuguerra hanno presentato alcuni aspetti del mondo marino, soffermandosi sull’importanza della tutela della biodiversità, sul rispetto dell’ambiente, sul valore della pianta marina ‘Posidonia Oceanica’, sulla crudeltà della pesca (finning) agli squali, sulla pericolosità e cure per le ustioni da ‘tocco della medusa’.

Al termine hanno illustrato, anche con disegni e tavole dipinte, il magico mondo dei Cetacei del Mediterraneo, le loro origini, l’evoluzione delle specie, quali sono abitualmente presenti nel ‘Santuario dei Cetacei’ e come fare per vederli non in cattività, ma in libertà. Un pannello illustrativo ‘Accobams’ dei Cetacei del Mediterraneo è stato donato da Gianni Manuguerra ai titolari dei bagni La Brezza che hanno generosamente ospitato l’evento.

Ieri mattina due natanti hanno navigato nelle acque dei due porti di Sanremo, porto vecchio e Portosole, al fine di raccogliere dalla superficie ogni rifiuto galleggiante. Bottiglie, cassette di polistirolo, frammenti plastici, palline e barattoli le numerose ‘prede’. L’istruttrice di vela Luisa Franza, con un giovane volontario, hanno navigato con un gommone del Yacht Club Sanremo le acque di Portosole.

La Prof.ssa Manuela Galli, con la Consigliera Desiree Negri ed altri giovani, hanno ripulito le acque di porto vecchio con Gianni Manuguerra imbarcati sul suo sloop ‘Turnasi’. Dalle scogliere e dalle aree a terra, con costanza e determinazione, sono stati raccolti e poi debitamente conferiti: centinaia di lattine, bottiglie in plastica ed in vetro, sacchetti, pacchetti per sigarette, tappi metallici, cannucce, fazzoletti, bicchieri in plastica, mozziconi e frammenti vari.

Recuperati anche: un pesante tavolo in ferro arrugginito, un tronco d’albero, una lunga tavola in legno, tubi di ferro, reti e numerose, molto tossiche, cassette di polistirolo espanso. Almeno 200 kg di immondizia gettata in mare sono poi stati conferiti nel centro di raccolta Amaie di via Mansuino, ben differenziato.

“Ringraziamo i Deplasticati – sottolinea la Famija Sanremasca - la Canottieri Sanremo, lo Yacht Club e la Consigliera Desiree Negri per la collaborazione e l’aiuto fornito. Continueremo nell’opera di forte impegno ambientale, didattico e divulgativo delle bellezze del Mar Mediterraneo”.