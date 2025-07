Isolabona, bimbo di 7 anni cade dal tetto per recuperare una pallina da ping pong: intervento in corso, arriva l’elisoccorso

Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Isolabona, in Regione Prati Gonter, dove un bambino di 7 anni è precipitato da un’altezza rilevante riportando ferite ancora in fase di valutazione. L’allarme è scattato intorno alle 17.50 e sul posto si è immediatamente attivata la macchina dei soccorsi.

Il piccolo, secondo le prime informazioni, è rimasto cosciente dopo la caduta ed è stato trovato vigile all’arrivo dei sanitari. A prestare i primi soccorsi sono stati i volontari del 118 e i vigili del fuoco, mentre è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Grifo, in arrivo per garantire un trasferimento rapido e sicuro in un centro ospedaliero attrezzato.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire.