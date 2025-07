Taggia, fissata al 14 luglio la consegna dei cartellini del parcheggio residenti

In considerazione dell’ampio numero di domande ricevute in questi giorni, la società ABACO Spa, responsabile per la produzione dei cartellini gialli, indispensabili per poter usufruire dei parcheggi gratuiti destinati ai residenti, comunica che i contrassegni cartacei saranno consegnati a partire dal settimo giorno lavorativo dalla data in cui è stata effettuata la richiesta, non prima tuttavia del 14 luglio 2025.

I primi cartellini saranno quindi consegnati a partire da lunedì 14 luglio 2025, anche se l’istanza è stata inoltrata precedentemente il 3 luglio 2025. Il tagliando potrà essere ritirato esclusivamente presso la sede di ABACO Spa (Ufficio di Taggia sito in via Mameli n. 60/c – 18018 – Taggia – recapito telefonico: 331-6946923).

Si ricorda che i parcheggi in questione, contrassegnati da strisce gialle e segnaletica verticale, saranno attivi a partire dal 15 luglio 2025. A partire da quella data, gli stalli potranno essere utilizzati solo dai residenti muniti di cartellino idoneo. Questo dovrà essere esposto sul cruscotto in maniera visibile per permettere, agli agenti di Polizia Locale, di effettuare i dovuto controlli.

Si ricorda inoltre che è possibile fare domanda per un solo tagliando a nucleo familiare e questo sarà collegato a una singola e specifica targa, dichiarata nel momento della richiesta.

E’ possibile scaricare il modulo per la domanda dal sito dell’ente (https://comune.taggia.im.it/Uffici?IDUfficio=28430), o ritirarlo allo Sportello Ascolto del Comune di Taggia (sito all’entrata del Palazzo Comunale), nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30;

martedì dalle 15.30 alle 17.30.

Può inoltre essere ritirato direttamente presso la sede di ABACO Spa (Ufficio di Taggia sito in via Mameli n. 60/c – 18018 – Taggia – recapito telefonico: 331-6946923) nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 15.00 alle 16.00.