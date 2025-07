Spettacoli itineranti e materiale promozionale: Ventimiglia punta a rilanciare il mercato del venerdì

Un mercato del venerdì a Ventimiglia più ordinato, più vivibile e più attrattivo. E' l'obiettivo dell'Amministrazione Di Muro che ha approvato, in Giunta, una delibera per l'accorpamento delle bancarelle.

Un mercato più ristretto per migliorare la viabilità e ridurre i disagi riscontrati da cittadini e lavoratori. "Come promesso nelle linee di mandato, stiamo lavorando per rendere meno impattante per i residenti e al tempo stesso rilanciare il mercato del venerdì, consapevoli delle difficoltà che questo obiettivo comporta. Proprio per questo, abbiamo approvato in Giunta una delibera che dà seguito a un percorso, già avviato, di accorpamento delle bancarelle, liberando la parte più esterna del lungomare a levante" - fanno sapere il sindaco Flavio Di Muro e il vicesindaco Marco Agosta - "Un intervento che migliorerà la viabilità e ridurrà i disagi per i cittadini".

"Contestualmente, da quest'estate promuoveremo spettacoli itineranti all’interno dell’area mercatale, insieme alla distribuzione di materiale promozionale su eventi, manifestazioni e sul territorio di Ventimiglia per migliorare l’accoglienza e l’intrattenimento dei visitatori" - dicono - "Un mercato più ordinato, più vivibile e anche più attrattivo: questo è l’obiettivo!".