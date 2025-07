Sanremo, pronto intervento sulle strade di centro e periferia: ecco gli interventi eseguiti (foto)

Proseguono i lavori in città da parte della squadra di pronto intervento del Comune di Sanremo impegnata sia nel centro cittadino sia nelle zone periferiche.

A Coldirodi sono stati infatti rimessi in sicurezza alcuni tratti di marciapiede e sono stati ripristinati i cartelli stradali che risultavano danneggiati. Interventi anche sulla sede stradale a San Pietro, per alcune parti di asfalto deteriorate dal tempo.

Gli operai negli ultimi giorni sono poi intervenuti per la pulizia delle griglie presenti nel piazzale di Pian di Nave. Altri lavori hanno riguardato piazza Colombo con il recupero della pavimentazione adiacente le aiuole di separazione dalla sede stradale. In via Hope sono stati invece debitamente segnati sull’asfalto i parcheggi per motorini e un attraversamento pedonale.

Lungo corso Trento Trieste le operazioni hanno infine interessato alcuni elementi di arredo urbano e la tracciatura delle aree adibite a carico e scarico.