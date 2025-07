Sanremo: stop alle auto, è scattata da ieri la nuova area pedonale in piazza Nota e piazza Cassini

A partire dalle 8 di ieri è scattato il divieto permanente di sosta e fermata, con rimozione forzata, in Piazza Nota e Piazza Cassini. Il provvedimento è stato necessario per consentire l’allestimento di manifestazioni pubbliche e l’esecuzione dei lavori di installazione del nuovo sistema elettronico di controllo degli accessi alle aree pedonali. L’obiettivo è garantire sicurezza alla circolazione e liberare completamente le aree interessate.

La decisione arriva in seguito all'approvazione delle pratiche per realizzare un'area pedonale nelle due piazze, recentemente approvata dal Comune. L’accesso sarà consentito, dalle 4 alle 10:30, solo per operazioni di carico e scarico. Nelle restanti fasce orarie sarà attivo un controllo elettronico per l’accertamento delle eventuali violazioni al Codice della Strada. Saranno previste particolari autorizzazioni al transito, da parte degli uffici comunali (Servizio Viabilità e Manutenzioni), che potranno essere rilasciate per comprovate motivazioni (manutenzioni urgenti, lavori edili, traslochi, ecc). L’operazione porterà ad un miglioramento estetico e funzionale di piazza Nota e piazza Cassini. I 18 stalli per motocicli saranno spostati nella vicina via San Francesco.

Ormai in fase di definizione la nascita della nuova area pedonale di Sanremo, che alla fine della settimana in corso, vedrà il suo avvio.