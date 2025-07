Sanremo: 40 nuovi stalli destinati a parcheggio moto e scooter nel centro cittadino

Sono state effettuate questa mattina le nuove tracciature della segnaletica orizzontale che porteranno, nel centro cittadino di Sabremo, oltre 40 nuovi stalli destinati a parcheggio di mezzi a due ruote.

I posti che non sono più disponibili in piazza Nota, a seguito della pedonalizzazione dell’area, sono stati infatti ricollocati, per un numero ancora maggiore rispetto a quelli eliminati, all’inizio di via Martiri della Libertà e nella parte conclusiva di via San Francesco.

Dopo la rimozione delle due pensiline in corso Garibaldi, un tempo a servizio della fermata dei bus, si sta inoltre procedendo alla segnatura di un’ulteriore ventina di stalli che sorgeranno nello spazio un tempo occupato dalle due postazioni.