Ospedaletti investe in sicurezza per le manifestazioni estive: potenziati i servizi di vigilanza della Polizia Locale

La Giunta comunale di Ospedaletti ha approvato un piano di potenziamento della sicurezza urbana e stradale per l’estate 2025, con un occhio di riguardo alle numerose manifestazioni in programma e alla storica rievocazione del Circuito automobilistico. Il progetto prevede il rafforzamento dei servizi di controllo e viabilità nelle ore serali e notturne, con l’impiego straordinario della Polizia Locale.

Il piano, denominato “Sicurezza sul territorio e Rievocazione storica Circuito automobilistico 2025”, prevede complessivamente 209 ore di servizio aggiuntivo, al costo lordo di 25 euro l’ora per ciascun agente. Il costo totale, pari a 5.225 euro, sarà finanziato interamente attraverso i proventi delle sanzioni previste dal Codice della Strada, come stabilito dall’articolo 208.

Gli agenti verranno impiegati fuori turno per garantire il controllo del traffico, il rispetto delle normative sul rumore, la sicurezza dei cittadini e la prevenzione di comportamenti a rischio, durante eventi che richiamano tradizionalmente un elevato numero di visitatori. I servizi si concentreranno in particolare nei giorni clou di giugno (23 e 24 per San Giovanni), nelle settimane centrali di luglio e agosto, con presenze programmate anche a settembre e a novembre, in occasione di Halloween.

La delibera stabilisce che gli operatori coinvolti verranno retribuiti solo dopo la verifica del loro effettivo contributo al raggiungimento degli obiettivi, sulla base delle valutazioni del Comandante della Polizia Locale. Con questa misura, l’amministrazione comunale intende offrire un’estate più sicura per cittadini e turisti, garantendo al tempo stesso un efficace presidio del territorio in occasione dei grandi eventi.