'Libero cinema in libera terra', da Ventimiglia parte il festival itinerante contro le mafie (Foto)

Uno spettacolo con proiezione di un film contro le mafie e ogni forma di sopraffazione verranno proposti martedì 8 luglio al Forte dell'Annunziata a Ventimiglia.

L'evento aprirà gli appuntamenti della 20esima edizione di 'Libero cinema in libera terra', il festival di cinema itinerante contro le mafie promosso da Libera e Cinemovel. La carovana, che ha attraversato in vent’anni 128 comuni e 16 regioni, quest’anno, infatti, partirà da Ventimiglia considerata città simbolo di diritti e frontiere negate.

"Alle 21.30 andrà in scena 'Mafia liquida', il cinema disegnato dal vivo con Vito Baroncini alla lavagna luminosa" - fanno sapere gli organizzatori - "Alle 22, invece, vi sarà la proiezione del film 'Allacciate le cinture', il viaggio di Io Capitano in Senegal di Tommaso Merighi con Seydou Sarr, Moustapha Fall, Mamadou Kouassi, Amath Diallo. Il viaggio di Cinemovel in Senegal, che allestisce schermi itineranti per proiettare Io Capitano di Matteo Garrone, lì dove le storie sono nate. Sarà presente la troupe. L'ingresso è gratuito".