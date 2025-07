Interventi di sfalcio, pulizia e lavaggio strade: Vallecrosia 'si fa bella' per accogliere i turisti (Foto)

Al via interventi di sfalcio, pulizia e lavaggi straordinari delle strade. Vallecrosia si prepara ad accogliere i turisti che giungeranno nella città della famiglia per trascorrere le vacanze estive.

Sono, infatti, iniziati diversi interventi che hanno l'obiettivo di rendere migliore l'immagine della città. "Questa mattina sono iniziati diversi interventi di sfalcio e pulizia in varie zone della città, compresa la pulizia delle palme sul lungomare, per offrire un’immagine più curata e accogliente di Vallecrosia, anche in vista dell’arrivo dei turisti" - fa sapere il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, all'Ambiente e al Patrimonio Cristian Quesada.

"Domani proseguiranno i lavaggi straordinari lungo l’Aurelia, parte di un piano più ampio di interventi che andranno avanti nelle prossime settimane" - svela il vicesindaco - "Ringraziamo tutti gli operatori coinvolti e i cittadini che collaborano per rendere Vallecrosia sempre più bella".