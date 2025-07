Casa, cresce la disponibilità di spesa a Imperia: oltre un terzo degli acquirenti punta su immobili tra 120 e 169mila euro

Nel panorama immobiliare ligure, la provincia di Imperia si distingue per un dato che racconta un cambio di passo nelle intenzioni d’acquisto. Secondo il report dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, aggiornato a gennaio 2025, ben il 35,8% dei potenziali acquirenti imperiesi si concentra nella fascia di spesa compresa tra 120 mila e 169 mila euro. Un valore superiore rispetto alla media nazionale sia dei capoluoghi di provincia (30,4%) che di quelli di regione (27,9%), e nettamente più alto rispetto alle grandi città italiane (21,6%).

Una fotografia che suggerisce un cauto ottimismo economico e una maggiore propensione alla spesa, in una provincia dove – tradizionalmente – il mercato si è sempre posizionato su fasce medio-basse. La fascia bassa perde centralità. Se in molte realtà italiane la percentuale di chi cerca casa sotto i 119 mila euro supera il 40% (come a Genova, dove si tocca un picco del 62,1%), a Imperia questa quota si ferma al 27,1%. Un dato che racconta una dinamica di mercato più solida, dove il calo della fascia bassa è compensato da una maggiore presenza di richieste nelle fasce intermedie.

Oltre un acquirente su cinque (21,4%) si concentra nella fascia 170–249 mila euro, mentre il 12% è disposto a spingersi fino a 349 mila. Più residuali, come in gran parte d’Italia, le fasce alte: appena lo 0,9% cerca casa tra i 475 e i 629 mila euro, lo 0,4% oltre i 630 mila. Un mercato più equilibrato rispetto al passato. La distribuzione della domanda a Imperia sembra oggi più equilibrata e articolata, con una minore polarizzazione sui segmenti più economici. Una tendenza che, secondo Tecnocasa, si discosta sensibilmente dai dati registrati nelle altre province liguri.

Ad esempio, a La Spezia il 35% degli acquirenti resta sotto i 119 mila euro, a Savona il 24,1%, ma con un’incidenza maggiore (15,9%) nella fascia 250–349 mila euro, segnale di una clientela mediamente più alto-spendente. In sintesi, il report conferma che il mercato immobiliare imperiese, pur lontano dai picchi di Milano e Roma, sta cambiando pelle: gli acquirenti hanno maggiore capacità (o volontà) di investimento, e la fascia intermedia tra 120 e 169 mila euro si consolida come riferimento per chi cerca casa.

In un contesto nazionale segnato da inflazione, rialzi dei tassi e cautela, Imperia rappresenta oggi un'eccezione in positivo, dove il mercato non solo tiene, ma evolve.