Bordighera pet friendly, pronta la spiaggia per cani: a Rattaconigli torna la 'bau beach'

Una zona d'ombra, una fontanella e postazioni con tavoli e panche. Bordighera, anche quest'anno, ha allestito una bau beach a Rattaconigli per il periodo estivo.

Una zona in spiaggia dedicata agli amici a quattro zampe. "Come ogni anno la bau beach di Rattaconigli è pronta con tettoia per una vasta zona d’ombra, fontanella e due postazioni con tavoli e panche" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

"Un importante servizio per cittadini e turisti e un bel segno d’attenzione per il benessere degli amici a quattro zampe, a cui sono dedicate, in ogni stagione, anche Arziglia Bau e l’area cani di via Falcone, Borsellino e Scorte" - sottolinea il primo cittadino.