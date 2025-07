Bordighera, guasto al centralino agli uffici di palazzo Garnier

Il Comune di Bordighera informa che, a causa di un guasto del centralino, gli uffici che hanno sede a Palazzo Garnier (via XX Settembre 32) non sono raggiungibili telefonicamente; si invita il pubblico a utilizzare, per ogni comunicazione, la posta elettronica.



Si stima che il disguido potrà essere risolto in pochi giorni. Il Comune si scusa per il disagio.