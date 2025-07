Assistenza rafforzata per la Precompilata 2025: martedì 8 luglio apertura extra negli uffici della Liguria

Assistenza straordinaria per i cittadini che vogliono inviare la dichiarazione dei redditi prima delle ferie estive: domani, 8 luglio, tutti gli otto competenti uffici territoriali dell’Agenzia in Liguria saranno aperti per gli appuntamenti oltre il normale orario. L’iniziativa coinvolge complessivamente 176 uffici delle Entrate in tutta Italia. Assistenza potenziata negli uffici .

Martedì 8 luglio apertura pomeridiana straordinaria per tutti gli otto uffici territoriali delle Entrate in Liguria, per offrire un’assistenza dedicata ai cittadini che necessitano di supporto per consultare, eventualmente integrare e inviare la propria dichiarazione precompilata. Il servizio è disponibile su appuntamento: basta collegarsi alla pagina di prenotazione sul sito dell’Agenzia, selezionare la voce “dichiarazione precompilata” e scegliere l’orario. L’iniziativa è rivolta ai contribuenti non professionali, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più accessibile e personalizzato. Gli orari di apertura per la giornata sono riportati nella tabella che segue e anche nella sezione “avvisi” delle pagine regionali:

- Imperia: Ufficio territoriale Via Garessio 17 8:40– 13:00 15:00 – 18 .00

- Sanremo – Ufficio territoriale Corso Matuzia 173 8:40– 13:00 15:00 – 18 .00

- Genova 1 – Ufficio territoriale Via Camillo Finocchiaro Aprile 1 8:30 – 12:50 14:00 – 18 .00

- Genova 2 – Ufficio territoriale Via Fiumara Antica 6 8:30 – 12:50 14:00 – 18 .00

- Chiavari – Ufficio territoriale Corso Vincenzo De Michiel 79 8:45 – 12:45 14:30 – 18 .00

- La Spezia – Ufficio territoriale Piazza Europa 11 8:40– 12:30 15:00 – 18 .00

- Savona – Ufficio territoriale Via Alessandria 7 8:45 – 12:45 14:00 – 18 .00

- Savona – Ufficio territoriale Via Gorizia 3 8:45 – 12:45 14:00 – 18 .00

-