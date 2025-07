Magia a lume di candela a Villa Nobel: arrivano i concerti Candlelight® a Sanremo

Gli appuntamenti con Candlelight® arrivano per la prima volta per tutta l’estate nella città di Sanremo, intime e suggestive reinterpretazioni di autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica. Fever presenta un calendario speciale di serate a lume di candela “open air”, in una location unica ed esclusiva come Villa Nobel: dal tributo ai Coldplay e ai Queen, passando per il tributo ai Classici del Rock e le più belle colonne sonore di Hans Zimmer, fino al tributo a Ennio Morricone e colonne sonore. Per un’estate all’insegna della musica.

Candlelight® è un format di concerti dal vivo prodotti da Fever, con lo scopo di democratizzare l'accesso alla musica classica. Un progetto innovativo che offre un'esperienza musicale unica attraverso l’offerta di variegati programmi, pensati per soddisfare tutti i gusti. Proposto da talentuosi musicisti locali in luoghi iconici illuminati da migliaia di candele. Candlelight® crea un'atmosfera intima e suggestiva coinvolgendo un ampio pubblico. Anche chi non ha mai pensato di assistere a un concerto di musica classica, potrà così connettersi con i capolavori di compositori come Vivaldi, Mozart e Chopin, e al tempo stesso apprezzare interpretazioni contemporanee dei grandi successi di artisti come Queen, ABBA, Ed Sheeran e Coldplay. Il marchio Candlelight® è presente in oltre 150 città in tutto il mondo e, dal suo debutto nel 2019, ha appassionato milioni di ospiti.

L’agenda

Candlelight Open Air: tributo a Ennio Morricone e colonne sonore

Luogo: Villa Nobel

Data e orario: 11 luglio alle ore 20:30, 22 agosto alle ore 20:00

Prezzo: a partire da € 28

Candlelight Open Air: tributo ai Queen

Luogo: Villa Nobel

Data e orario: 11 luglio alle ore 22:30, 22 agosto alle ore 22:00

Prezzo: a partire da € 28

Candlelight Open Air: tributo ai Coldplay

Luogo: Villa Nobel

Data e orario: 24 luglio alle ore 22:30, 1 agosto alle ore 22:30

Prezzo: a partire da € 28

Candlelight Open Air: tributo alle più belle colonne sonore di Hans Zimmer

Luogo: Villa Nobel

Data e orario: 24 luglio alle ore 20:30

Prezzo: a partire da € 28

Candlelight Open Air: tributo ai Classici del Rock

Luogo: Villa Nobel

Data e orario: 1 agosto alle ore 20:30

Prezzo: a partire da € 28



Per maggiori informazioni sui concerti Candlelight® visita il sito I concerti di Sanremo