Sanremo, ramo pericolante a Borgo Tinasso: intervengono i Vigili del Fuoco con l’autoscala

Intervento nel pomeriggio di oggi per i Vigili del Fuoco di Sanremo, chiamati a operare in località Borgo Tinasso per un albero pericolante. Un ramo di grandi dimensioni si era parzialmente spezzato, finendo per appoggiarsi a un edificio nelle vicinanze, generando una situazione di potenziale pericolo per cose e persone.

Sul posto è intervenuta la prima partenza del distaccamento sanremese con il supporto dell’autoscala, fondamentale per raggiungere in sicurezza la parte alta della pianta. I Vigili del Fuoco hanno proceduto a tagliare il ramo compromesso e a sfoltire la chioma dell’albero, al fine di ridurre il carico e eliminare il rischio di nuovi cedimenti.

L’intervento si è concluso senza danni, confermando ancora una volta l’importanza della prevenzione e della rapidità operativa nelle situazioni che, pur non gravi, possono trasformarsi rapidamente in emergenze.