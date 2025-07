Sei-Cpt e Ance Imperia insieme per la sicurezza nei cantieri: al via la campagna estiva sul rischio calore

Con l’arrivo delle alte temperature estive, Sei-Cpt e Ance Imperia lanciano una campagna straordinaria di sensibilizzazione e prevenzione sul rischio calore nei cantieri edili. L’iniziativa prevede un piano di visite da parte dei tecnici dell’Area Sicurezza del Sei-Cpt presso le imprese del territorio provinciale, per offrire consulenza mirata, supporto informativo e sensibilizzazione diretta ai lavoratori.

Durante le visite, i tecnici illustreranno le buone pratiche di prevenzione e protezione legate all’esposizione al caldo, distribuiranno un opuscolo informativo dedicato al rischio calore e, come gesto simbolico e concreto, consegneranno bottigliette d’acqua fresca ai lavoratori dei cantieri. L’acqua distribuita è stata fornita da Ance Imperia, che ha voluto fortemente sostenere questa iniziativa con un contributo tangibile, a testimonianza dell’impegno dell’associazione datoriale per la tutela della salute e del benessere dei lavoratori. Il Sei-Cpt ringrazia Ance Imperia per la sensibilità e la collaborazione in questa iniziativa di prevenzione sul campo.

Enio Marino, Presidente di Ance Imperia: "Come associazione di riferimento per le imprese edili del territorio, riteniamo fondamentale rafforzare l’impegno per la sicurezza sul lavoro, specialmente durante i mesi estivi, quando le alte temperature rappresentano un rischio concreto per la salute dei lavoratori. Abbiamo aderito con convinzione a questa iniziativa promossa con Sei-Cpt, fornendo l’acqua da distribuire nei cantieri come gesto simbolico ma concreto di attenzione verso le maestranze. È nostro dovere, come rappresentanti del mondo imprenditoriale, contribuire a diffondere una cultura della sicurezza sempre più consapevole e partecipata". La campagna sarà attiva per tutto il periodo estivo, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e promuovere la sicurezza sul lavoro anche nelle condizioni climatiche più critiche.

A completamento della campagna di sensibilizzazione, saranno organizzati due eventi formativi/informativi gratuiti aperti a tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di Imperia: a Sanremo l'8 luglio dalle 15:30 alle 17:30 al Sei-Cpt di via Martiri della Libertà, al primo piano del Mercato Annonario; il 14 luglio, dalle 14:30 alle 16:30, al Sei-Cpt di via Privata Gazzano 24 ad Imperia. Per informazioni e iscrizioni: info@seicpt.it – www.seicpt.it.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del SEI-CPT, ente bilaterale della formazione e sicurezza in edilizia, che grazie alla collaborazione tra le Parti Sociali – Ance Imperia e le Organizzazioni Sindacali di settore – promuove costantemente azioni concrete per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri.