Sanremo, 'Oltre il Paesaggio': Il Forte di Santa Tecla ospita l'arte che indaga i luoghi dimenticati (foto)

Dal 3 luglio al 10 agosto il Forte di Santa Tecla ospita la mostra d’arte contemporanea “Oltre il paesaggio”.

L’esposizione, curata da Laura Tota e Alessandra Villa, attraverso le opere dei giovani artisti Luca Granato e Mattia Ciaf propone una riflessione critica sul paesaggio contemporaneo: al centro del percorso espositivo, il concetto di Terzo Paesaggio, quei luoghi dimenticati, marginali o abbandonati dall’uomo, che diventano spazi di resistenza, memoria e trasformazione.

Ecologia, migrazione interna, turismo di massa e cambiamento climatico sono le chiavi interpretative che guidano il visitatore in un’indagine sul territorio italiano, tra contraddizioni, mutamenti e possibilità di riscatto.

Fotografia, video e installazione si intrecciano in un linguaggio espressivo che trasforma gli spazi del Forte in un laboratorio di osservazione e confronto sulla relazione tra uomo e ambiente, in tutte le sue sfumature e varianti.

Mattia Ciaf. Classe 1991 è un artista visivo la cui produzione si sviluppa tra sociologia e cultura dell'immagine indagando tra i meccanismi del consumismo e le dinamiche della società di massa, rivelandone le contraddizioni e gli effetti sulla vita quotidiana. Attraverso un linguaggio visivo diretto e critico, le sue opere invitano lo spettatore a interrogarsi sul ruolo dell’individuo nell’epoca contemporanea, tra abitudini collettive e desideri indotti.

Luca Granato. Nato nel 1999 è un artista che lavora che ama sperimentare mezzi di comunicazione diversi come fotografia, video e installazioni.

Diplomato in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, fonda l’associazione Osservatorio delle Maree ed è stato i finalisti della quarta edizione dell’Exibart Prize. La sua ricerca vuole essere una riflessione sul concetto di terzo paesaggio, sviluppato come un’indagine a lungo termine sullo svuotamento del territorio meridionale e sulle sue problematiche sociali.

L’inaugurazione è prevista alle ore 19 di giovedì 3 luglio e nelle giornate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 sono previste visite guidate con le curatrici ai seguenti orari:

Venerdì 4 luglio, ore 18.30

Sabato 5 luglio, ore 17.30, 19.30 e 21.30

Domenica 6 luglio, ore 18.30 (ingresso gratuito per l’iniziativa Domenica al museo che prevede l’ingresso gratuito la prima domenica del mese nei luoghi di cultura)

Per le visite guidate è consigliata la prenotazione: avmcontemporary@gmail.com

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 10 agosto con i seguenti orari:

Giovedì, sabato e domenica: 17.30 – 23.30 - Venerdì: 9.00 – 13.00 / 17.30 – 23.30

Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Biglietti:

Intero: 5 euro

Ridotto (18-25 anni): 2 euro Gratuito per minori di 18 anni, nei casi previsti dal D.M. n. 507/1997 e per i possessori della Membership Card.

Per maggiori informazioni: https://fontatecla.cultura.gov.it