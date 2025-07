Molini di Triora: il Sindaco Manuela Sasso dopo l'inaugurazione della piazzola per l'elisoccorso "Una grande soddisfazione"

“Una grande soddisfazione l’inaugurazione della piazzola di atterraggio notturno dell’elisoccorso. Una piazzola che garantisce h24 la sicurezza di abitanti e turisti di un ampio territorio montano, paradiso dell’outdoor". Interviene in questo modo Manuela Sasso, Sindaco di Molini di Triora, a poche ore dall'inaugurazione di ieri sera.

"Le tantissime persone presenti - prosegue - e le autorità intervenute, che ringrazio di cuore, ci ripagano dei notevoli sforzi anche economici, fatti da una comunità piccola come la nostra, per realizzare questa importante infrastruttura che completa una zona dove in poco tempo è stato rifatto il ponte, l’area sportiva in erba sintetica e riaperto il distributore di carburante. Molini di Triora è pronta per accogliere i turisti e garantire agli abitanti servizi e sicurezza”.