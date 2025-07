Ventimiglia: giornata dell'inaugurazione della nuova barriera ma in autostrada lunghe code per un incidente al confine

Proprio mentre è in corso la cerimonia di inaugurazione della nuova barriera autostradale di Ventimiglia, il traffico a ridosso del confine di Stato tra Italia e Francia sulla A10, è semi paralizzato per un incidente avvenuto intorno alle 10, all’interno della galleria Del Monte.

Fortunatamente non si registrano gravi feriti ma, per garantire i soccorsi da parte del personale medico del 118 e di un’ambulanza, è stato necessario bloccare il flusso veicolare. Alle 11 erano 5 i km di coda in direzione Genova e 7 verso la Francia.

Sul posto è intervenuto anche il personale della A10 e la Polizia Stradale.