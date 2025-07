Sanremo: ennesima aggressione in carcere, agente picchiato brutalmente da un detenuto che voleva uscire dalla cella

Nuova aggressione ai danni della Polizia penitenziaria. Un agente del carcere di Sanremo è stato brutalmente aggredito, preso a calci e pugni da un detenuto di origini magrebine che pretendeva di uscire dalla cella. L’agente, trasportato al pronto soccorso ha riportato 30 giorni di prognosi per la frattura allo sterno.

16mila detenuti in esubero, 18mila agenti mancanti, 3.500 aggressioni all’anno subite dalla Polizia penitenziaria ormai stremata da carichi di lavoro inenarrabili e turnazioni di servizio che si protraggono anche per 26 ore ininterrotte, tra disordini, risse, stupri, piazze di spaccio e del malaffare che richiedono misure tangibili e immediate.

“Non certo i proverbiali ossimori del Ministro della Giustizia Carlo Nordio – dice Fabio Pagani, segretario regionale della UilPa - o la sostanziale indifferenza del Governo. La Premier, Giorgia Meloni, più che lavorare anche di notte per far funzionare i centri in Albania, dovrebbe operare alla luce del sole per mettere in legalità le carceri in patria. Ormai nelle carceri si attende solo di scoprire dove, ma non si arresta quella che sta diventando una vera mattanza a opera di un sistema criminogeno, disorganizzato e disfunzionale. Sanremo oramai è quotidianamente alla ribalta delle cronache”.