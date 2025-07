Regione Liguria, successo per la tappa imperiese di Orientamenti Summer. Assessore Scajola: “150 partecipanti tra studenti e genitori”

Sono stati 150 i partecipanti alla quinta tappa di Orientamenti Summer, il tour estivo promosso dalla Regione Liguria in collaborazione con Unige e Ufficio Scolastico Regionale per aiutare gli studenti e le famiglie nella scelta del percorso formativo più adatto dopo la scuola media. La prima giornata imperiese dell’iniziativa, che si è svolta presso la biblioteca civica Leonardo Lagorio, ha registrato il tutto esaurito e ha visto ragazzi e genitori affrontare a 360 gradi il tema dell’orientamento, offrendo strumenti concreti per fare scelte consapevoli e informate sul percorso da intraprendere finite le scuole medie. Alle 17, anche in questo caso con un ottimo successo di pubblico, il ‘classico’ format è stato anticipato dall’orientamento, a cura dell’Università degli Studi di Genova, dedicato ai ragazzi che devono scegliere quale percorso universitario intraprendere.



“Un tutto esaurito che dimostra, ancora una volta, la bontà del format proposto e il grande interesse suscitato tra giovani e famiglie – spiega l’assessore alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola -. Orientamenti Summer, infatti, offre un quadro sulle possibilità post scuole medie completo ed efficace con l’obiettivo di consentire ai ragazzi la miglior scelta possibile. Stesso discorso vale per gli studenti delle superiori che, grazie alla collaborazione con Unige, hanno potuto conoscere meglio la realtà universitaria ligure. Questa iniziativa, totalmente gratuita per i partecipanti, è sostenuta tramite il Fondo Sociale Europeo. Attraverso una programmazione strategica, attenta alle reali esigenze dei cittadini, delle risorse economiche a disposizione stiamo mettendo in campo attività, bandi e misure di successo aiutando concretamente chi studia, chi lavora o chi cerca occupazione. Anche l’edizione 2025 di Orientamenti Summer, con oltre 1500 partecipanti fino a oggi, sta avendo grande successo confermandosi tra le manifestazioni d’eccellenza della Regione Liguria”.



“Un'altra tappa di grande successo per il tour estivo di Orientamenti che si conferma sempre più vicino ai giovani, alle famiglie e alle loro esigenze – dichiara l’assessore alla Formazione Simona Ferro –. Con l’appuntamento odierno, a partire dall’avvio di Orientamenti Summer a Genova il 18 giugno, abbiamo già raggiunto più di 1500 persone tra studenti e genitori, offrendo loro strumenti concreti per orientarsi nella scelta del percorso formativo e, in diversi casi, anche in quello universitario, come accaduto proprio qui a Imperia. I liguri sanno ormai che Orientamenti non è solo il Festival di novembre, ma un vero e proprio percorso che accompagna i nostri ragazzi durante tutto l’anno.”



Orientamenti Summer, in programma fino al 16 luglio sarà domani, 3 luglio a Riccò del Golfo, nello spezzino. Il 7 luglio sarà la volta di Recco, in provincia di Genova, mentre il 9 luglio l’evento arriverà a Campoligure. Il 14 luglio l’appuntamento si sposterà a Dolceacqua, per la sua seconda tappa nell’imperiese, per poi concludersi il 16 luglio a Genova.



Le iscrizioni per i prossimi appuntamenti sono aperte sul sito di Orientamenti.