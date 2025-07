Sanremo: incassi di giugno di poco inferiori al 2024 per il Casinò, ma il trend del 2025 è sempre positivo (+7,7%)

Continua il momento positivo del Casinò di Sanremo che, come ogni primo giorno del mese, traccia il bilancio dei primi sei mesi del 2025. L’azienda ha superato la metà del 2025 con un incasso di 26,96 milioni (+7,7% rispetto allo stesso arco di tempo del 2024). Dall’inizio dell’anno i giochi tradizionali hanno incassato 6,59 milioni (+8% rispetto allo stesso periodo del 2024) mentre le slot machines introitano 20,36 milioni (7,6% rispetto allo stesso periodo del 2024).

A giugno il risultato finale si attesta a 4,29 milioni, in lievissimo calo rispetto ai 4,4 milioni del 2024. I giochi tradizionali sono arrivati a 924.000 euro mentre le slot a 3,37 milioni (+4,25% rispetto a giugno 2024). Ragguardevole il numero di vincite del valore superiore a 4.999 per un montepremi mensile pari a € 945.095. In sei mesi sono stati centrati premi (del valore superiore a € 4,999) per 6,44 milioni.

La festa di gala al Roof Garden, il 28 giugno, con l’apprezzato attore Giovanni Vernia ha portato a Sanremo molti dei migliori clienti che hanno festeggiato il solstizio d’estate, aprendo la stagione delle vacanze anche al Casinò di Sanremo. L’estate si prospetta sotto buoni auspici con importanti flussi turistici e le strutture ricettive già da tempo prenotate. Nel solo mese di giugno sono state più di 16.000 le presenze nelle sale, numeri che hanno incrementato gli ingressi annuali attestati a 112.500 unità.

“Abbiamo preparato un’estate ricca di novità e di sorprese – evidenzia il Cda della Casinò Spa, guidato da Giuseppe Di Meco - per assicurare alla clientela intrattenimento piacevole e glamour. Nelle sale slot gli appassionati potranno cimentarsi con le nuove macchine divertenti, iterative e in grado di assicurare diversificate procedure per arrivare a centrare i ricchi jackpot. È stato, infatti, rinnovato il parco del Gioco elettromeccanico. I visitatori potranno trovare le ultime novità in fatto di slot e anche nuove roulette elettroniche. La nostra Poker Room continua a ospitare tornei di valenza internazionale come l’Unibet DSO Deep Stack Open che si disputerà dal 15 al 20 luglio e i TSP Texapoker Series che continueranno per tutto il mese sino ai primi giorni di agosto. L’alta qualità è il nostro obbiettivo in tutte le offerte di svago finalizzate al soddisfacimento della nostra clientela”.