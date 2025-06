Incendio a Vallecrosia: bilocale inagibile

Un incendio è divampato intorno alle 2 di questa notte nella cucina di un bilocale di Vallecrosia, per cause che in questo momento sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

All'interno dell'abitazione era presente un uomo di circa 50 anni che è rimasto leggermente intossicato per il fumo, ma il pronto intervento dei soccorsi ha permesso che le sue condizioni non andassero ad aggravarsi eccessivamente. L'uomo è stato comunque trasportato al pronto soccorso dalla croce azzurra di Vallecrosia. I vigili del fuoco sono poi riusciti a domare le fiamme ed evitare che l'incendio si propagasse: l'appartamento resta però inagibile per il momento