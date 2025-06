Si chiudono i festeggiamenti del Sacro cuore di Gesù nella Basilica Santuario di Bussana (Foto)

Un successo travolgente quello del concerto di evangelizzazione tenuto questa sera da Happy Chorus RnS, che ha riempito la Basilica Santuario del Sacro cuore di Gesú a Bussana,con note di commozione e speranza. Il coro, animato da una profonda fede e da una travolgente passione musicale, ha saputo toccare il cuore del pubblico con canti che non erano solo melodie, ma vere preghiere di elevazione spirituale: è tempo di vivere guardando in alto



Fin dalle prime melodie, l’atmosfera si è fatta intensa: occhi lucidi, mani alzate, cuori aperti. Ogni brano è stato accolto con applausi scroscianti e un silenzio carico di emozione nei momenti più intimi.

Il repertorio, vario e coinvolgente, ha accompagnato i presenti in un vero viaggio spirituale, regalando parole di conforto, luce e gioia.



“È stato come ricevere una carezza dall’alto”, ha commentato una spettatrice visibilmente commossa. E come lei, tanti altri si sono lasciati avvolgere dall’energia positiva e dalla forza della testimonianza portata in musica.



Il concerto, fortemente voluto dal parroco Don Marco Palermo, non è stato solo uno spettacolo, ma un’occasione di incontro autentico con Dio e con i fratelli, nel segno dell’amore e dell’unità.

Happy Chorus RnS ha dimostrato ancora una volta come la musica possa essere uno strumento potente di evangelizzazione, capace di unire, guarire e risvegliare le coscienze.