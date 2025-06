Taggia, rivoluzione parcheggi: stalli gialli gratuiti e riservati ai residenti dal 15 luglio

Scatterà nelle prossime settimane la rivoluzione riguardante la gestione dei parcheggi sul territorio comunale. Nella prima metà di luglio saranno infatti installati i nuovi parcometri che permetteranno l’avvio del nuovo servizio, compreso la possibilità di fare abbonamenti mensili per parcheggiare negli stalli blu.

Dal 15 luglio saranno attivati anche i parcheggi gialli gratuiti, a rotazione, destinati a chi risiede nel Comune di Taggia.

“Crediamo sia un importante servizio per i nostri cittadini,” commenta il sindaco Mario Conio. “Siamo consapevoli, soprattutto nei periodi di alta stagione, quanto possa essere complicato trovare parcheggio nella nostra cittadina. Per questo abbiamo deciso di dedicare delle aree appositamente ai nostri residenti, pur in un’ottica di ospitalità nei confronti dei nostri visitatori. Un importante supporto, per i cittadini e le famiglie del nostro comune,” conclude.

Dal 1° agosto saranno inoltre attivate le nuove tariffe orarie (invariate per i residenti, rispetto a quelle attuali):

Tariffe orarie:

Residenti: € 1,00/ora

Non residenti: € 2,00/ora

Tariffe forfettarie per la sosta prolungata:

Residenti: mezza giornata € 4,00 – Intera giornata € 8,00

Non residenti: mezza giornata € 8,00 – Intera giornata € 15,00

Saranno inoltre introdotti gli abbonamenti mensili per “residenti” e “non residenti”. In un secondo momento saranno introdotti anche gli abbonamenti per non residenti con contratto lavorativo nel Comune di Taggia. Di seguito si riportano le tariffe:

Abbonamenti mensili (validità dal primo all’ultimo giorno del mese compreso):

Residenti: € 50,00/mese

Non residenti € 75,00/mese

Si ricorda inoltre che i tagliandi “gratta-e-sosta”, adoperati fino ad oggi per parcheggiare negli stalli a pagamento sul territorio comunale, e acquistabili nelle attività commerciali del comune di Taggia, continueranno a essere utilizzabili fino a esaurimento scorte.

Per usufruire dei nuovi servizi (parcheggi gialli gratuiti riservati ai residenti / tariffe orarie residenti / abbonamenti mensili) sarà necessario farne richiesta con le seguenti modalità.

PARCHEGGI GIALLI GRATUITI RISERVATI AI RESIDENTI: COME FARE RICHIESTA DEL CARTELLINO

Dal 1° luglio 2025 i residenti del Comune di Taggia potranno far richiesta per ottenere il tagliando necessario a sostare sui parcheggi gialli in questione.

Il modulo per la domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente ( www.comune.taggia.im.it ), o ritirato allo Sportello Ascolto del Comune di Taggia (sito all’entrata del Palazzo Comunale), nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30;

martedì dalle 15.30 alle 17.30.

Potrà inoltre essere ritirato direttamente presso la sede di ABACO Spa (Ufficio di Taggia sito in via Mameli n. 60/c – 18018 – Taggia – recapito telefonico: 331-6946923) nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 15.00 alle 16.00.

La richiesta, debitamente compilata e corredata della documentazione indicata nel modulo stesso, dovrà essere consegnata a mano presso la sede di ABACO Spa (Ufficio di Taggia sito in via Mameli n. 60/c – 18018 – Taggia – recapito telefonico: 331-6946923) negli orari sopraindicati, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo email: parcheggi.taggia@abacospa.it .

Il tagliando potrà essere ritirato esclusivamente presso la sede di ABACO Spa (Ufficio di Taggia sito in via Mameli n. 60/c – 18018 – Taggia – recapito telefonico: 331-6946923), dopo 7 giorni lavorativi dalla richiesta.

Ulteriori informazioni

Sarà possibile fare domanda per un solo tagliando a nucleo familiare e questo sarà collegato a una singola e specifica targa, dichiarata nel momento della richiesta.

Chi si doterà del tagliando, a partire dal 15 luglio 2025, potrà parcheggiare negli stalli riservati ai residenti, contrassegnati da segnaletica verticale e strisce gialle, esponendo il tagliando sul cruscotto in maniera visibile così che gli agenti di Polizia Locale possano effettuare le dovute verifiche.

Di seguito si riporta l’elenco di dove sono stati introdotti i circa 100 parcheggi gialli gratuiti a esclusivo uso dei residenti:

Via Magellano;

Via Nuvolone, all’interno dell’area Parcheggio;

Primo piano del Parcheggio Beckman nel viale delle Palme Piazzale Palme;

Via Lungo Argentina;

Parcheggio Quartè (piano terra esterno);

Viale delle Rimembranze.

Fino al 14 luglio compreso, gli utenti potranno sempre parcheggiare negli stalli gialli in questione, anche se non residenti, come se questi fossero normali parcheggi bianchi.

Sono esclusi dalla concessione dell’abbonamento i motoveicoli, ciclomotori, autocarri, veicoli da lavoro e più genericamente veicoli diversi dalle autovetture.

ABBONAMENTO MENSILE PER PARCHEGGI A PAGAMENTO (STALLI BLU): COME FARE RICHIESTA

Dal 1° agosto saranno introdotti gli abbonamenti mensili.

A partire dal 1° luglio, il modulo per la domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente ( www.comune.taggia.im.it ), o ritirato allo Sportello Ascolto del Comune di Taggia (sito all’entrata del Palazzo Comunale), nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30;

martedì dalle 15.30 alle 17.30.

Potrà inoltre essere ritirato direttamente presso la sede di ABACO Spa (Ufficio di Taggia sito in via Mameli n. 60/c – 18018 – Taggia – recapito telefonico: 331-6946923) nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 15.00 alle 16.00.

La richiesta, debitamente compilata e corredata della documentazione indicata nel modulo stesso e della ricevuta di pagamento, dovrà essere consegnata, entro il 20 del mese precedente l’attivazione dell’abbonamento, tramite posta elettronica al seguente indirizzo email: parcheggi.taggia@abacospa.it ; oppure a mano presso la sede di ABACO Spa (Ufficio di Taggia sito in via Mameli n. 60/c – 18018 – Taggia – recapito telefonico: 331-6946923) negli orari sopraindicati.

L’ufficio parcheggi della società ABACO Spa, alla positiva verifica dell’istanza, abiliterà la targa, indicata in sede di domanda, nei sistemi gestionali e darà comunicazione dell’attivazione dell’abbonamento entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza.

Sarà possibile fare l’abbonamento anche per più mesi con un’unica istanza.

Ulteriori informazioni

Per gli abbonamenti non sarà rilasciato nessun contrassegno e/o cartellino da esporre, ma sarà inserito nel sistema gestionale così che possa essere verificabile dagli addetti ai controlli. L’abbonamento è valido esclusivamente per il mezzo la cui targa è stata segnalata nel modulo di domanda.

Sono esclusi dalla concessione dell’abbonamento i motoveicoli, ciclomotori, autocarri, veicoli da lavoro e più genericamente veicoli diversi dalle autovetture.

TARIFFE ORARIE RESIDENTI: COME FARE RICHIESTA PER USUFRUIRNE

Per poter usufruire dell’agevolazione tariffaria oraria, riservata ai residenti, per i parcheggi a pagamento (stalli blu), sarà necessario farne domanda indicando la targa del proprio mezzo, che sarà inserita nel sistema gestionale.

Il modulo per l’istanza potrà essere scaricato dal sito dell’ente ( www.comune.taggia.im.it ), o ritirato allo Sportello Ascolto del Comune di Taggia (sito all’entrata del Palazzo Comunale), nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30;

martedì dalle 15.30 alle 17.30.

Potrà inoltre essere ritirato direttamente presso la sede di ABACO Spa (Ufficio di Taggia sito in via Mameli n. 60/c – 18018 – Taggia – recapito telefonico: 331-6946923) nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 15.00 alle 16.00.

La richiesta, debitamente compilata e corredata della documentazione indicata nel modulo stesso, dovrà essere consegnata a mano presso la sede di ABACO Spa (Ufficio di Taggia sito in via Mameli n. 60/c – 18018 – Taggia – recapito telefonico: 331-6946923) negli orari sopraindicati, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo email: parcheggi.taggia@abacospa.it .

L’ufficio parcheggi della società ABACO Spa, alla positiva verifica dell’istanza, abiliterà la targa, indicata in sede di domanda, nei sistemi gestionali e ne darà comunicazione al richiedente entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza.

Ulteriori informazioni

Per usufruire dell’agevolazione non sarà rilasciato nessun contrassegno e/o cartellino da esporre. L’agevolazione è valida esclusivamente per il mezzo la cui targa è stata segnalata nel modulo di domanda.

Una volta abilita la targa, l’utente potrà selezionare la tariffa “residente” sia sui parcometri, sia tramite app di sosta (Es. EasyPark). Il sistema richiederà di digitare la targa del mezzo per verifica.

Nel caso l’utente non abbia fatto domanda e comunicato la targa per usufruire dell’agevolazione, il sistema richiederà il pagamento della tariffa intera (non residenti).

Sono esclusi dalla concessione dell’abbonamento i motoveicoli, ciclomotori, autocarri, veicoli da lavoro e più genericamente veicoli diversi dalle autovetture.

N.B. Si specifica inoltre che, coloro che hanno già indicato la targa di un mezzo per ottenere il tagliando utile a usufruire dei parcheggi gialli gratuiti destinati agli utenti, potrà non fare richiesta per l’agevolazione inerente le tariffe orarie, per il mezzo già connesso al tagliando. La targa dello stesso sarà infatti inserita automaticamente nel sistema gestionale dall’ufficio parcheggi di ABACO Spa. Potrà però fare domanda per altri mezzi. Infatti, diversamente dai tagliandi gialli (uno per nucleo familiare), non vi sono limiti di targhe associate a un unico residente o per nucleo familiare, da poter inserire nel sistema per ottenere l’agevolazione in questione.