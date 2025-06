Stop al contributo Conai sui vasi per fiori e piante: circolare sospesa, soddisfatta Confagricoltura Liguria

Il Conai ha sospeso la circolare consortile con cui sarebbe diventato operativo, dal 1° luglio, il contributo su molte tipologie di vasi per fiori e piante. Lo ha comunicato in una nota al ministero dell’Ambiente e a tutti i consorzi e associazioni imprenditoriali coinvolte sul tema della gestione dei vasi.

Nella nota, il Consorzio ha sottolineato come qualsiasi decisione sull'eventuale applicazione contributiva non possa prescindere e venire prima della conclusione del tavolo di confronto avviato e coordinato dal MASE stesso. Per tale motivo, ha comunicato di aver assunto la decisione di sospendere la circolare.

Una decisione apprezzabile per Confagricoltura Liguria, "che - precisa il presidente Luca De Michelis - ha sempre sostenuto e richiesto, spesso nel silenzio altrui, anche di chi oggi si unisce al coro".

"Auspichiamo - prosegue il presidente ligure di Confagricoltura - venga dato seguito a ciò che abbiamo in ogni sede evidenziato, ovvero la necessità di avere celermente anche gli sviluppi interpretativi a livello europeo, in modo da fugare ogni dubbio circa la natura del vaso".

"Solo così - evidenzia Confagricoltura Liguria - si potranno evitare i dubbi rispetto ad alcune definizioni presenti nell'allegato al Regolamento PPWR, nonché contributi e quadri normativi nazionali che rischiano, nel breve periodo, di risultare poi in contrasto con quanto disposto con il regolamento europeo che entrerà in vigore nel giugno 2026".

Il rischio, altrimenti, è di aprire la possibilità di procedure di infrazione per il nostro Paese, nonché di generare danni economici e nuovi adempimenti gestionali per le aziende florovivaistiche, andando anche a falsare la concorrenza nel mercato comune.

Confagricoltura, va ricordato, è l’unica organizzazione che in sede di discussione sui tavoli del Ministero ha continuato a sostenere la necessità di individuare soluzioni sulla gestione dei vasi di fiori e piante che evitino ulteriori appesantimenti burocratici e costi, partendo dal presupposto che siamo di fronte a uno strumento di produzione non assimilabile all’imballaggio.