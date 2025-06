Inglese e matematica potenziate: a Nervia, Roverino e Airole l'Istitituto Comprensivo di Ventimiglia vince la sfida contro la dispersione scolastica

L'estate si avvicina, ma per molti studenti della scuola primaria dei plessi di Nervia, Roverino e Airole, i giorni scorsi sono stati un'occasione per consolidare le competenze di base, grazie a corsi di potenziamento in inglese e matematica. Un'iniziativa vincente, finanziata dal progetto "Agenda Nord" del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che dimostra come investire sulle fondamenta dell'istruzione sia cruciale per il futuro dei giovani.

Il progetto "Agenda Nord", promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, si pone l'obiettivo ambizioso di contrastare l'abbandono scolastico e di rafforzare le competenze di base e digitali. Un'iniziativa strategica che mira a sostenere le scuole del Centro-Nord, con un'attenzione particolare ai diversi gradi di istruzione, dalla primaria alle scuole secondarie.

Nel cuore dell'estremo Ponente ligure, l'Istituto Comprensivo Ventimiglia ha colto appieno questa opportunità, attivando corsi specifici che hanno riscosso un notevole successo. Nello specifico, sono stati realizzati due moduli di inglese da 30 ore ciascuno, dedicati agli alunni dei plessi di Nervia e Roverino, e un modulo di matematica, sempre della durata di 30 ore, che ha coinvolto gli studenti di Airole.

I riscontri non si sono fatti attendere: le famiglie e gli alunni hanno accolto favorevolmente i moduli proposti, riconoscendone l'efficacia e l'importanza. Un successo che è il frutto di una progettualità mirata e di un'attenta gestione, sotto la guida della dottoressa Costanza, dirigente dell'Istituto. L'esperienza di Nervia, Roverino e Airole si pone come esempio virtuoso di come le risorse ministeriali possano tradursi in interventi concreti e significativi sul territorio, contribuendo a formare cittadini più competenti e preparati per le sfide future. Un segnale positivo che rafforza l'idea che la scuola, quando supportata adeguatamente, può davvero fare la differenza.

Per il prossimo anno sono previsti altri moduli nei plessi di scuola primaria di Torri, Ventimiglia Alta, Nervia, Roverino sulle competenze di base e un modulo sullo sviluppo del pensiero

computazionale ed identità digitale nel plesso della scuola primaria di Latte.