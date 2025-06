Convocata l’Assemblea dei Soci del CIV di Vallecrosia per lunedì prossimo alle 21: verso l’elezione del nuovo Presidente e Direttivo

E' stata indetta per lunedì prossimo alle 21 l’Assemblea di tutti i soci del CIV (Centro Integrato di Via) di Vallecrosia. All’ordine del giorno: le dimissioni dell’attuale Presidente, rassegnate in seguito alla recente elezione dello stesso a Consigliere Comunale. Sebbene la carica non risulti formalmente incompatibile, il Presidente ha ritenuto doveroso avviare un percorso di transizione trasparente, predisponendo tutti gli atti necessari affinché si possa procedere con l’elezione di un nuovo Presidente e del nuovo Direttivo.

La scelta nasce dalla volontà di garantire continuità, chiarezza e operatività all’azione del CIV, anche alla luce del rinnovo della convenzione di collaborazione con il Comune di Vallecrosia, che rafforza il ruolo dell’associazione come strumento di promozione del commercio locale e di valorizzazione dell’anima commerciale della città. Il CIV si prepara ad affrontare la fase conclusiva dei progetti legati al bando vinto con Regione Liguria, in attesa della proroga ufficiale, per completare l’ultimo lotto di interventi previsti.

Per questo motivo, si è ritenuto fondamentale che il nuovo Direttivo possa entrare subito in carica, pronto a operare con il pieno sostegno dell’Amministrazione Comunale e nel rispetto degli impegni presi, portando avanti con determinazione ogni azione utile alla promozione dei commercianti e dello sviluppo del commercio di prossimità a Vallecrosia. Il CIV guarda avanti, con spirito di responsabilità e con una visione condivisa per il futuro del tessuto commerciale cittadino.