Taggia: Cascino assente oggi in Consiglio "Sono impegnato con gli esami ma l'Amministrazione nasconde la polvere sotto al tappeto"

Cascino assente al Consiglio Comunale Straordinario.

"Oggi alle 12 sarò assente al Consiglio comunale in sessione straordinaria chiesta dal gruppo che presiedo per discutere della demolizione del ponte sul torrente Argentina e dell'interruzione della pista ciclabile. Il mio impedimento, oggettivo, (membro negli esami di Stato) è stato preventivamente segnalato durante la capigruppo". Sono le parole di Gabriele Cascino, Consigliere comunale di opposizione a Taggia, che annuncia così la sua assenza nel corso della attesa assise di oggi.

"La fissazione del Consiglio alle 12 - prosegue - oltre alla mia mancata partecipazione (è la terza volta che viene fissato non in serata come da consuetudine e tutte le volte quando l'opposizione ne chiede uno straordinario) dimostra, soprattutto, ancora una volta, come la maggioranza tenda a limitare la partecipazione della cittadinanza. L'amministrazione, dopo tre anni di consiliatura, non riesce ancora a comprendere come cercare di nascondere la polvere sotto il tappeto, omettere il controllo delle opere sul territorio e le soprattutto le informazioni all'opinione pubblica, e scaricare le responsabilità su altri non è un buon modo di amministrare. Prima o poi i nodi vengono e verranno al pettine".