Vallecrosia celebra il gemellaggio con Luserna San Giovanni ai 70 anni del Gruppo Alpini

Oggi, una delegazione del Gruppo Alpini di Vallecrosia, composto da Giovanni Salvini e Paolo Ruffino guidato dal capogruppo Pinuccio Turone, ha partecipato ai festeggiamenti per il 70° anniversario del Gruppo Alpini di Luserna San Giovanni. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco di Vallecrosia, Fabio Perri, e l’assessore alle associazioni, Mirko Valenti e il consigliere regionale Veronica Russo.

I due gruppi sono legati da uno storico gemellaggio che dura ormai da 10 anni, testimoniando un rapporto di amicizia e fratellanza che si è consolidato nel tempo.

«È stata una giornata davvero bella e intensa, ricca di significato, soprattutto in questo particolare momento storico – ha dichiarato il capogruppo Pinuccio Turone –. Abbiamo ricevuto un abbraccio fraterno da tutta la comunità di Luserna San Giovanni. Ringrazio l’amministrazione comunale, in particolare il sindaco Perri e l’assessore Valenti e il Consigliere Regionale Russo per aver voluto accompagnare il nostro gruppo in questa splendida manifestazione».

Anche il sindaco Fabio Perri ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento: «Per me è stato un vero onore presenziare a questa celebrazione. Da sempre siamo vicini all’Associazione Alpini e, in questa occasione speciale, ho voluto portare il saluto e la vicinanza dell’intera città di Vallecrosia, all'associazione alpini di Luserna , al sindaco ed all'intera comunità di Luserna San Giovanni.

L’assessore alle associazioni Mirko Valenti ha infine ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale: «La mia presenza qui oggi testimonia quanto la nostra amministrazione sia vicina al mondo associativo e quanto continueremo a sostenerlo nelle sue attività, riconoscendo il valore sociale e culturale che esso rappresenta per la nostra comunità».