Nuova presidente per la FIDAPA BPW Sanremo: Sara Tonegutti è la nuova presidente

Sara Tonegutti è la nuova presidente della FIDAPA BPW di Sanremo. Ieri sera si sono svolte le elezioni per nominare il nuovo consiglio direttivo che rimarrà in carica fino al 2027.



L'associazione femminile ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri enti e associazioni. Sara Tonegutti prende succede a Gabriella Imperlini . Queste le altre cariche assegnate nel Comitato di Presidenza: Elena Sparago vicepresidente, Anna Maria Piazza segretaria, Caterina Tonso tesoriera, Gabriella Imperlini past President.



Sono state elette revisori: Carla Raffa, Monica Iacobelli e Laura Pastore.

Infine, faranno parte del Consiglio della sezione: Maura Grimaldi, Maria Ida Rojch, Susanna Vivaldi, Maria Antonietta Onorato e Anna Maria Ricchiardi.