Fibra ottica: la verifica della copertura e le tecnologie disponibili

La fibra ottica è una realtà consolidata in molte zone del nostro Paese e ha sicuramente rappresentato un grande passo avanti nell’accesso alla rete Internet. La fibra, infatti, offre una velocità di navigazione e una stabilità della connessione nettamente superiori rispetto a quelle che caratterizzano altre tecnologie (come per esempio le ormai obsolete ADSL e ISDN).

L’accesso a questa tecnologia comunque, per quanto diffuso, non è ancora possibile ovunque. Per questo motivo è fondamentale capire come verificare in modo corretto la copertura fibra nella propria zona e sapere quali sono le principali tecnologie attualmente disponibili.

Come verificare la copertura della fibra ottica

Verificare se la propria abitazione o il proprio ufficio sono raggiunti dalla fibra ottica è un’operazione piuttosto semplice. È infatti sufficiente accedere al sito ufficiale di un operatore telefonico/Internet e inserire il proprio indirizzo nell’apposita sezione dedicata alla verifica della copertura.

Una volta inseriti i dati richiesti, il sistema fornirà in tempo reale informazioni aggiornate sulla disponibilità della fibra ottica nella zona selezionata.

Nel caso della FTTH, la fibra ottica arriva direttamente all’interno dell’edificio, assicurando prestazioni migliori rispetto alle connessioni ibride. È importante, però, considerare che non tutte le FTTH sono uguali, poiché esistono differenti modalità di trasporto del segnale, ognuna con caratteristiche tecniche ben precise.

FTTH EPON e FTTH GPON

L’acronimo EPON sta per Ethernet Passive Optical Network. Questa tecnologia è una variante della rete FTTH e utilizza protocolli Ethernet standard, rendendo più semplice l’integrazione con le reti già esistenti e garantendo buone

La tecnologia GPON (Gigabit Passive Optical Network) rappresenta oggi la variante FTTH più utilizzata nel nostro Paese. Si tratta di una soluzione ormai consolidata, in grado di offrire un’esperienza d’uso stabile e fluida per tutte le attività digitali più esigenti.

Si deve comunque sottolineare il fatto che, per quanto la EPON offra prestazioni superiori alla GPON, stiamo parlando comunque di valori così elevati che ha comunque un’importanza relativa avere l’una o l’altra. Entrambe, infatti, consentono di effettuare attività online “pesanti” in contemporanea senza perdite di performance.

Wi-Fi 7: l’evoluzione delle reti wireless domestiche

Accanto alle tecnologie in fibra, anche le connessioni all’interno delle abitazioni stanno vivendo un’evoluzione notevole grazie al Wi-Fi 7, il nuovo standard per le reti wireless domestiche.

Questa tecnologia rappresenta un salto di qualità significativo rispetto alle generazioni precedenti (vale a dire il Wi-Fi 5 e il Wi-Fi 6), introducendo maggiore ampiezza di banda, una gestione più efficiente del traffico e una latenza notevolmente ridotta.

















