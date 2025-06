Antiquariato e modernariato - definizioni: cosa sono e perché investire in questi oggetti

Nel mondo del collezionismo e dell’arredamento, i termini antiquariato e modernariato sono spesso utilizzati, ma non sempre compresi appieno. Conoscere le definizioni di antiquariato e modernariato, infatti, è fondamentale per chi desidera vendere o acquistare oggetti d’epoca, valutandone correttamente valore e provenienza.

Che cos’è l’antiquariato?

Il termine "antiquariato" si riferisce ad oggetti, mobili, opere d’arte e complementi d’arredo risalenti ad almeno 100 anni fa. Solitamente si tratta di pezzi realizzati in epoche storiche come il Settecento, l’Ottocento o i primi del Novecento, apprezzati per il loro valore artistico, artigianale e culturale.

Esempi comuni di antiquariato includono:

Mobili in stile Luigi XVI, barocco o liberty;

Argenteria e porcellane;

Dipinti antichi e sculture;

Orologi da tavolo e da parete.

Chi acquista antiquariato cerca pezzi unici, realizzati a mano e ricchi di storia.

Modernariato – definizione e differenze

Il modernariato, a differenza dell’antiquariato, comprende oggetti prodotti tra gli anni ’30 e gli anni ’80 del Novecento. Sono beni che, pur non essendo ancora “antichi”, rappresentano un’epoca ben precisa del design, spesso iconica, e per questo molto ricercata.

Rientrano nel modernariato:

Mobili firmati da grandi designer del Novecento;

Lampade in stile industriale o space age;

Complementi d’arredo in plastica, vetro o acciaio;

Telefoni, radio e oggetti decorativi vintage.

Il modernariato è molto apprezzato da collezionisti, architetti e amanti dello stile retrò, ed è oggi un mercato in forte crescita.

Antiquariato e modernariato: le principali differenze

Caratteristica Antiquariato Modernariato Epoca Prima del 1920 1930–1980 Materiali Legno massello, bronzo, marmo Metallo, plastica, vetro, formica Stile Classico, artigianale Moderno, di design Valore Storico e artistico Iconico, collezionistico

Perché affidarsi a un esperto per la valutazione?

Che si tratti di valutazioni di antiquariato o modernariato, è importante affidarsi a professionisti del settore, in grado di riconoscere l’autenticità e il valore commerciale degli oggetti. Una valutazione accurata ti consente di ottenere il giusto prezzo e vendere in totale sicurezza.

