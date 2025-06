Ventimiglia: iniziativa di solidarietà della Croce Verde e delle farmacie, la soddisfazione del vice Sindaco Marco Agosta

"Desidero esprimere un sincero e profondo ringraziamento alla Croce Verde ed in particolare alla volontaria Patrizia Bottiglieri , alle farmacie di Ventimiglia, alla Protezione Civile, all’Emporio Solidale e ai Servizi Sociali del Comune, che insieme hanno reso possibile questa preziosa iniziativa di solidarietà. Grazie alla collaborazione di tutti, sono stati raccolti 40 scatoloni di prodotti di prima necessità, destinati alle famiglie in difficoltà del nostro territorio. Un risultato tangibile, frutto della generosità e del forte senso civico che caratterizza la nostra comunità". Sono le parole de vice Sindaco di Ventimiglia, Marco Agosta, per l'iniziativa della pubblica assistenza frontaliera.

"Un ringraziamento particolare - prosegue Agosta - va all’Assessore alle Politiche Sociali, Milena Raco, con cui ho condiviso questo progetto in piena sinergia e condivisione di intenti. Ancora una volta, si conferma quanto sia fondamentale il gioco di squadra all’interno dell’Amministrazione per rispondere con efficacia ai bisogni del territorio. Il lavoro di squadra, la dedizione e la capacità di fare rete tra istituzioni, volontariato e cittadini rappresentano un esempio concreto di come la solidarietà attiva possa trasformarsi in un aiuto reale per chi si trova in difficoltà. Questa donazione va ben oltre il suo valore materiale: è un gesto di attenzione, vicinanza e cura, rivolto in particolare ai più piccoli e alle loro famiglie, in un momento storico in cui le difficoltà economiche e sociali si fanno sentire con forza".

"Ventimiglia - termina Agosta - dimostra ancora una volta di essere una città unita, solidale e attenta, capace di non lasciare indietro nessuno. Quando una comunità si muove insieme, nessun gesto è troppo piccolo. Quaranta scatoloni possono sembrare numeri, ma dentro ci sono speranza, dignità e affetto. E questo è il valore più grande".