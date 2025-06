Sanremo: venerdì prossimo a Palazzo Roverizio la conferenza sul tema 'Varianze di Genere e nuove Identità'

Venerdì prossimo alle 16,30, a Palazzo Roverizio di Sanremo in via Escoffier, si terrà una conferenza sul tema 'Varianze di Genere e nuove Identità'. L'argomento, quanto mai attuale e di grande sensibilità, verrà trattato da esperti che prenderanno in considerazione la tematica sotto i suoi aspetti più importanti e delicati, da quello

psicologico, a quello medico, a quello legale e sociale.

E' l'occasione di un'ampia presa di conoscenza di questa 'moderna' problematica sociale maturata in questa fase di sviluppo della società occidentale. La conferenza è aperta a tutta la cittadinanza, ai docenti scolastici, alle famiglie, a tutti coloro che si interfacciano con i ragazzi e a tutti quelli che vogliono saperne di più, approfittando anche del

confronto diretto con i relatori presenti. Un'occasione di conoscenza e di aiuto concreto allo sviluppo sensibile della società in cui viviamo.