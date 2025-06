Taggia, paura sulle spiagge: tentativo di avvicinamento a dei bambini, fermata una donna

Tensione nella giornata di oggi sulle spiagge comunali di Taggia, nei pressi del piccolo lido, dopo che una segnalazione diventata rapidamente virale sui social ha fatto temere un tentativo di rapimento. A fare chiarezza è stato il sindaco Mario Conio, che con una nota ha confermato l’accaduto, invitando però alla calma e rassicurando la cittadinanza.

Secondo quanto riportato, una donna avrebbe cercato di avvicinare alcuni bambini presenti in spiaggia. Il comportamento anomalo non è passato inosservato e ha subito allertato alcuni cittadini, che hanno prontamente chiamato i Carabinieri. Le forze dell’ordine sono intervenute in modo tempestivo e hanno fermato la donna, che, come precisato dal primo cittadino, sarebbe affetta da problemi psichici. Dopo l’intervento, è stata identificata e allontanata dalla zona.

“Desidero tranquillizzarvi – ha scritto il sindaco – la persona responsabile è stata fermata dai Carabinieri, che hanno proceduto alla sua identificazione”. Conio ha voluto ringraziare pubblicamente i cittadini che hanno segnalato l’episodio e i militari della Stazione di Taggia “per la loro efficacia e celerità”.

Il caso ha suscitato molta preoccupazione, soprattutto perché la notizia si è diffusa rapidamente online, alimentando timori e ipotesi. L’invito del Comune è quello di segnalare sempre comportamenti sospetti, affidandosi però ai canali ufficiali per evitare allarmismi non fondati.

Al momento non risultano conseguenze per i bambini coinvolti, e la situazione è tornata alla normalità grazie all’intervento delle forze dell’ordine.